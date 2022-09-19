9 млн рублей направили энергетики на обеспечение электроэнергией СНТ под Тюменью. Фото - "Россети Тюмень".

Тюменские энергетики направили более 9,5 млн рублей на подключение к электрическим сетям 106 домов в садовом некоммерческом товариществе «Маяк». С 1993 года в СНТ не было централизованного энергоснабжения – свет в летних дачах обеспечивался при помощи генераторов.

В рамках договора технологического присоединения «Россети Тюмень» установили трансформаторную подстанцию и построили три воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью 3,5 км с применением самоизолированного провода. Кроме того, произвели установку 106 «интеллектуальных» приборов учета.

Электроснабжение садового товарищества организовано через трансформаторную подстанцию от питающего центра 110 кВ «Перевалово». Общего объема выделенной мощности в размере 0,26 МВт достаточно для подключения оборудования новых потребителей СНТ «Маяк».

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области.