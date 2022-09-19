Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 сентября 2022 года: заболели еще 1 148 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 сентября 2022 года увеличилось на 1 148. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 сентября 2022 года увеличилось на 1 148. Всего с начала пандемии ковид подхватили 228 127 человек.

По состоянию на 19 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 054 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 38 595 человек, это на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября 2022 года. Выявлено 49 488 новых случаев. Умер за сутки 91 человек.