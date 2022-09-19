Экс-главу управы КАО в Тюмени исключили из «Единой России» за дискредитацию партии. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина исключили из «Единой России» за действие, которое дискредитирует партию.

– Он превысил должностные полномочия. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета регионального отделения партии, – отметили представители партии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Сухомяткина подозревают во взятке. По версии следствия, он получил от местного предпринимателя 2 миллиона рублей в виде имущества. Суд постановил отправить чиновника под домашний арест.

С ноября 2021 года по июнь 2022-го Сухомяткин, будучи руководителем управы, получил от директора компании «Перестрой-ка» стройматериалы на сумму более 2 миллионов за помощь в получении контрактов на работы в Восточной административном округе, считают следователи.