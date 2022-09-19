В Тюменской области победитель соревнований по армрестлингу получил табуреткой по голове. Фото: Ольга Крыльцова

В Бердюжском районе Тюменской области осудили 48-летнего мужчину, который нанес тяжкий вред здоровью своего товарища. До этого знакомые веселились как могли, однако в тот день что-то пошло не так.

Инцидент произошел вечером 25 июня 2022 года. Осужденный был в гостях у друга. Там также находился потерпевший. Они выпивали, танцевали в сенях дома и в какой-то момент решили выяснить, кто из них сильнее.

– Мужчины подтягивались на перекладине, отжимались, мерились силой на руках. Сильнее в борьбе, на его беду, оказался потерпевший. В момент, когда он радовался своим успехам, другу стало обидно, он разозлился и табуретом ударил победителя по голове, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.