Жителей Ишима призывают поучаствовать в семейном чемпионате по собиранию пазлов.

1 октября в Ишиме вновь состоится семейный чемпионат по собиранию пазлов. К участию приглашаются семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет включительно. В зависимости от возраста ребенка участники будут разделены на 3 группы.

Участие в чемпионате бесплатное, необходима предварительная регистрация.

– Для наших участников мы изготовили пазлы на основе работ мастеров народных ремесел, запечатленных тюменскими фотографами. Уверена, что ишимцы по достоинству оценят красоту и уникальность шедевров, известных во всем мире, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Согласно регламенту мероприятия, к участию в чемпионате допускаются 3 члена одной семьи (мама, папа и ребенок), проживающие на территории г. Ишима и Ишимского района.

Семья, которая первой в своей возрастной группе совместно соберет пазл, становится победителем, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие собрать пазл, смогут закончить работу дома, ведь пазл остается им в подарок.

Все участники получат подарки, а победители и призеры – главные награды от семейного проекта «Создавая будущее».

Кроме того, в рамках чемпионата пройдут мастер-классы, детский книжный обменник и благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка».

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо с 19 по 23 сентября 2022 года (включительно) заполнить заявку по ссылке.

Место проведения: г. Ишим, ул. Карла Маркса, 36, детская школа искусств».