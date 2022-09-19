В тюменском аэропорту из-за густого тумана задержаны десятки рейсов. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК. (Дмитрий Сахнов).

В тюменском аэропорту из-за густого тумана задержаны десятки рейсов. Об этом стало известно из онлайн-табло, размещенного на официальном сайте воздушной гавани.

Так, задерживаются два рейса сообщением Тюмень – Санкт-Петербург. Пассажиры должны были вылететь в культурную столицу России еще в 7.40, теперь они сделают это только в 11.00. Позже придется улететь и тем, кто захотел понежиться на так любимом россиянами сочинском бережку. Самолет поднимется в воздух в 10.45 по местному времени вместо 6.45.

– По причине неблагоприятных метеоусловий, а именно тумана, были задержаны на вылет 13 рейсов, на прилет – 10 рейсов. На запасные аэродромы в городах Челябинск, Екатеринбург и Омск отправилось 12 рейсов. В настоящее время туман рассеивается, аэропорт готов к приему и выпуску воздушных судов. Ожидается прибытие 4 рейсов с запасных аэродромов, – проинформировали в справочной местной воздушной гавани.

Также стало известно, что представители авиакомпаний проводят работу с пассажирами по предоставлению комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса. Отметим, что если рейс задерживается более чем на четыре часа, то пассажирам предложат перекус и прохладительные напитки.