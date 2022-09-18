Три тюменки борются за три миллиона рублей и звание «Мисс Офис» на международном конкурсе. Фото: ВК «Мисс Офис».

Три жительницы Тюмени вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Те, кто дойдут до финального испытания, сразятся за 3 миллиона рублей, корону и возможность стать лицом рекламной кампании.

Тюмень в полуфинале представляют ведущий специалист службы охраны труда в ООО «ЭнергоТехСервис» Екатерина Баталова, ведущий бухгалтер АО ЭК «Восток» Екатерина Миронович и ведущий инженер «ТДСК» Анна Хамитьянова.

— Как пройти в финал конкурса красоты, когда от модели у тебя только мягкий знак в фамилии? Я прокачивала женскую энергию, дышала чакрами и верила, что мои люди со мной... А если серьезно, то я просто остаюсь собой и сохраняю позитивный настрой для любого исхода, — поделилась с «Комсомольской Правдой» Анна Хамитьянова. — Верю, что даже девчонка-соседка, чья-то одноклассница или коллега может получить шанс стать королевой красоты.

Завтра, 19 сентября, начнется интернет-голосование — именно поклонники определят, кто из участниц выйдет в финал. Продлится голосование на сайте проекта до 9 октября. Голосовать можно раз в сутки максимум за трех участниц. Имена 25 девушек, вышедших в финал, станут известны 10 октября, также оргкомитет выберет по своему усмотрению еще пятерых. Все они отправятся на последний этап в Москву 19 ноября.

Мы уже рассказывали про Анну Хамитьянову — девушку-инженера из строительной фирмы, которая борется за корону и многомиллионный приз. О реакции начальника и танцах на шесте Анна рассказала в этом материале.