За ночь тюменские автоинспекторы остановили на дорогах четырех пьяных водительниц. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Этой ночью сотрудники тюменской Госавтоинспекции отстранили от вождения четырех пьяных женщин. Некоторые из них стали причиной аварий.

Так, 27-летняя управляющая местного бара возвращалась домой на своем «БМВ». На улице Ленина, 57, она въехала в «Ниву», та, по инерции, — в еще один автомобиль.

На Мельникайте задержали 38-летнюю женщину на каршеринговой «Киа». Женщина возвращалась домой от подруги. Алкотестер показал 1,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пьяную сверстницу этой женщины обнаружили тоже на Мельникайте.

На Московском тракте задержали 28-летнюю водительницы «Шевроле Авео». Девушка возвращалась домой в один из ЖК.

— Всего за ночь в Тюменской области автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей, — сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

На прошлой неделе, напомним, из-за пьяного водителя произошло крупное ДТП на перекрестке Мельникайте и 50 лет Октября. 34-летний мужчина за рулем «Лексуса» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Ниссан», а потом столкнулся с машиной скорой. Пассажирка «Ниссана» получила травмы.