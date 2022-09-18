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Общество18 сентября 2022 15:13

«Заново научилась ходить». Тюменка перенесла клещевой энцефалит

Началось все с температуры
Анастасия Максимова
«Заново научилась ходить». Тюменка перенесла клещевой энцефалит. Фото: «КП».

«Заново научилась ходить». Тюменка перенесла клещевой энцефалит. Фото: «КП».

Жительница Тюмени Юлия в начале лета заметила у себя высокую температуру, слабость и головные боли. Обследование в Областной инфекционной больнице показало — у женщины клещевой энцефалит. Когда состояние пациентки удалось стабилизировать, ее перевели на реабилитацию в «Градостроитель».

Девушку сразу же осмотрели специалисты разных направлений: невролог, врач и инструктор ЛФК, физиотерапевт, психолог, эрготерапевт. Для Юлии разработали индивидуальную программу реабилитации. Первые занятия из-за тяжелого состоянии тюменки проходили прямо у нее в палате.

— Я приехала сюда в тяжелом состоянии, сейчас ощущаю себя намного лучше, — рассказала Юлия. — Полезны были и занятия для моторики, и физиопроцедуры. ЛФК помогла укрепить мышцы. Я заново научилась ходить.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, реабилитацию для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе перенесших клещевой энцефалит, в «Градостроителе» запустили в этом году.

— Последствия от поражения этим вирусом могут быть различными по степени тяжести: от легких функциональных нарушений до паралича и летального исхода, — пояснили в департаменте. — Что касается Юлии, команда специалистов не сомневается, что у девушки все получится. У нее есть главное — желание вернуть себе физические силы и выносливость.