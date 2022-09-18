«Школа ремесел» в Ялуторовском остроге проведет бесплатные мастер-классы по рукоделию. Фото: «КП».

В Ялуторовском остроге начала работу «Школа ремесел». Как отмечает специалист по выставочной и экспозиционной деятельности острога Екатерина Сарычева, группы практически набраны, но места еще остались.

— Раньше мы организовывали «Школу ремесел» для детей, в этом году приглашаем желающих от 16 лет и до бесконечности. Уже записалось много взрослых, пенсионеров. Самому взрослому участнику примерно 70 лет, — рассказала Екатерина Сарычева «Тюменской линии».

Занятия бесплатны. Гостям предлагают одно из пяти направлений: вязание, художественную роспись, ткачество и плетение, бисероплетение и вышивку, лепку из глины.

«Школа ремесел» стартовала в сентябре и продлится до конца мая. Записаться на занятия можно по телефонам: 8(34535)2-05-95, 8-950-494-41-06.