«Мне скучно стричь мужчин». Парикмахер — о своей работе и секрете хороших волос. Фото: freepik, prostooleh.

Наталья Кащенко работает парикмахером много лет, стричься к ней приходят уже и дети ее старых клиентов. Тюменка рассказала о своей работе и поделилась советами по уходу за волосами.

— Мне скучно стричь мужчин. Это слишком просто. Максимум, что они просят — выбрить полоски или рисунки, — призналась Наталья «Тюменской области сегодня». — Куда интереснее работать с окрашиванием женских волос. Здесь нет предела фантазии: много цветов и техник. Например, можно сделать скрытое окрашивание, когда другой цвет волос виден, только когда они приподняты.

По словам Натальи, как и раньше, состояние волос у большинства женщин не улучшается. Влияют питание, экология, хронические заболевания. За волосами, объясняет Наталья, нужно ухаживать систематически, только тогда их состояние изменится.

Парикмахер советует раз в месяц очищать кожу головы специальным пилингом. Еще одна важная рекомендация: использовать шампунь, подходящий под тип волос. После шампуня нужно наносить бальзам, а если есть время, то до него стоит нанести еще и маску. Так волосы получат не только поверхностное, но и глубокое питание.