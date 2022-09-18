В октябре в Тюмени пройдет семейный фестиваль ГТО. Фото: «КП».

В Тюмени 8 октября в легкоатлетическом манеже состоится фестиваль ГТО среди семейных команд. Участвовать могут дети от 9 лет, родители до 49 лет и бабушки с дедушками до 69 лет. Испытания семьи будут выполнять в соответствии со ступенями II-III, VI-X комплексов ГТО.

Как пишет издание «Вслух.ру», в программе испытаний 12 дисциплин. В их числе бег на 60, 1 000, 1 500, 2 000 и 3 000 метров, смешанное передвижение на 2 000 метров, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и в упоре о гимнастическую скамью, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, а также прыжок в длину с места.

Заявки на участие принимают до 5 октября по адресу: ул. 50 лет Октября, 46/2, отдел реализации ВФСК ГТО, а также по почте: gtofest@mail.ru.