Роспотребнадзор советует тюменцам лечиться вареньем. Фото: «КП».

В состав малины входит витамин С, обладающий противовоспалительным и бактерицидным действием. Ягоду полезно употреблять, когда иммунитет ослаблен, а также при бронхите. Полезнее всего есть малину, перетертую с сахаром. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает «Тюменская область сегодня».

Также издание пишет, что малина улучшает работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря, профилактирует атеросклероз за счет укрепления и очищения кровеносных каналов.

В малине есть магний, калий, железо, витамин К, который нужен для правильного свертывания крови. Эта ягода понижает давление и помогает при головных болях. Использовать можно не только варенье, но и настой из листьев. Однако, напоминают специалисты, малина относится к аллергенам, поэтому нужно употреблять ее умеренно: взрослым — до 400 грамм в сутки, детям — до 200 грамм.