Тюменская молодежь может сыграть в историческую игру «1 418». Фото: сайт игры.

Школьники и студенты колледжей и техникумов могут принять участие во Всероссийской исторической онлайн-игре «1 418». Состоится соревнование 30 сентября. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на тюменский инклюзивный клуб «Горизонт».

Принять участие могут жители 14-18 лет. Допускает игра по одному и в командах. В последней должно быть от 3 до 10 человек. Задания основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Кроме вопросов о 1941-1945 годах участники ответят на вопросы об истории своего региона.

Все участники получат сертификаты, победители — дипломы и призы. Двадцать лучших игроков отправятся на море.