Строители и учителя востребованы у работодателей Тюменской области больше всего. Фото: «КП».

В Тюменской области открыто более 26,7 тысячи вакансий, больше всего — в сфере строительства. Работодатели ищут около 4,5 тысячи этих специалистов. Такую статистику приводит «Вслух.ру» со ссылкой на департамент труда и занятости населения.

На начало сентября в регионе открыто 2,8 тысячи вакантных мест в сфере образования, 2,6 тысячи — в торговле и ремонте транспорта. Более 2,3 тысячи работников ищут на обрабатывающие производства, в госуправление и обеспечение военной безопасности. Меньше — 2,2 тысячи — вакансий открыто в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве.

С января по август в центры занятости обратились 44,1 тысячи тюменцев, работу смогли подобрать 30,8 тысячи. В прошлом году показатель трудоустройства был на 8% ниже: из 57,5 тысячи обратившихся работу с помощью центра занятости нашли 61,8%.

Уровень безработицы в регионе сократился. На официальном учете в августе состояло 8,3 тысячи тюменцев, в сентябре — 7,2 тысячи.