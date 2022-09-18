В Ишиме работает выставка народного творчества «Полотна судеб». Фото: Ишимский музейный комплекс.

В музее «Городская управа» в Ишиме открылась выставка мастеров народного творчества «Полотна судеб». Посетителям рассказали о создании русских традиционных костюмов, значении деталей и важных элементах, сообщает Ишимский музейный комплекс имени П.П. Ершова.

На выставке провели мастер-классы от разных мастеров. На первом из них Вероника Чикишева учила посетителей вытравке на ткани. Через неделю, 24 сентября, мастер-класс для ишимцев проведет Ирина Тарасенко, она научит мастерить этнографических кукол. Стоимость мастер-класса — 100 рублей. Нужна предварительная регистрация по телефону: +7(34551)5-15-22 или +79526759618.

Сама выставка работает до 30 октября.