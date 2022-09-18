Садоводы советуют тюменцам высадить плодовые растения до середины октября. Фото: «КП».

В Тюменской области высаживать плодовые растения стоит до середины октября, за 2-3 недели до заморозков. Именно столько времени нужно на укоренение, рассказала опытный садовод Нина Лапина.

— Температура воздуха может быть даже минусовой, но очень важно, чтобы грунт не промерз на глубину корней, — пояснила «АиФ — Западная Сибирь» Нина Лапина. — Грунт должен быть мягким, не окаменевшим. При соблюдении сроков посадки молодые саженцы успевают окрепнуть, прижиться на новом месте, нарастить молодые корешки, и в результате весной они начинают расти на несколько недель раньше своих собратьев, которые в это время только укореняются.

Кроме того, в этот сезон не требуется частый полив — все сделают осенние дожди. Однако зимой неокрепшие саженцы, предупреждает Нина Лапина, могут погибнуть. Да и грызуны в холодное и голодное время могут полакомиться корой фруктовых деревьев.

Садовод советует тюменцам выбирать для посадки плодовых культур солнечные и высокие места, далекие от ветров и грунтовых вод. Обязательно нужно замульчировать почву приствольного круга корой и торфом. Саженец нужно оградить лапником или спанбондом.