В «Космосе» создают интерактивный спектакль для детей до трех лет. Фото: «Космос».

Тюменский театральный центр «Космос» поставит спектакль «Мама, я построил Вселенную» для детей от шести месяцев до трех лет и их родителей. Зрители смогут взаимодействовать с декорациями, пишет «Мегатюмень».

В спектакле зрители смогут путешествовать по планетам Солнечной системы и узнать о строении и свойствах планет. Чтобы погружение было полным, композитор из Санкт-Петербурга Дмитрий Мульков для каждой планеты создаст уникальную музыку.

— Это мой шестой бэби-лаб в качестве художника и второй в качестве режиссера, — рассказала руководитель художественного отдела молодежного театрального центра «Космос» Маша Хайбуллина. — Я считаю, что в раннем возрасте дети впитывают все, и им просто необходимо видеть много нового и красивого.

Премьера спектакля состоится в октябре.