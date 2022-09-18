В воскресенье на тюменских федеральных трассах будет больше машин ГИБДД. Фото: «КП».

В Тюменской области на федеральных дорогах сегодня проведут мероприятие «Трасса» — из-за увеличения в последние дни числа ДТП сотрудники ГИБДД усилят контроль. Также автоинспекторы вместе со специалистами дорожных служб проверят места дорожных работ. Оценят, правильно ли выставлены предупреждающие знаки.

— В этом году аварийность на пяти федеральных автодорогах Тюменской области снижается: произошло 178 ДТП, погибли 33 человека, 266 ранены, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. — Вызывает тревогу аварийная обстановка на автодорогах Екатеринбург — Тюмень и Тюмень — Омск, на которых растет число раненых и погибших соответственно.

ГИБДД призывает тюменцев снизить скорость на трассах, соблюдать требования дорожных знаков и реже ездить по ночам, особенно с детьми. Важно также соблюдать правила перевозки детей.

Недавно, в начале сентября, на трассе Тюмень — Нижняя Тавда произошло ДТП с «ВАЗ-2112». Автомобиль съехал в кювет и врезался в сосну. В машине находились молодые люди 20-25 лет. Один из пассажиров погиб.