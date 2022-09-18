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Общество18 сентября 2022 1:03

В Тюмени в воскресенье прогнозируют сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 18 сентября 2022 года
Анастасия Максимова
В Тюмени в воскресенье прогнозируют сильный ветер и дожди. Фото: Вадим Бегун.

В Тюмени в воскресенье прогнозируют сильный ветер и дожди. Фото: Вадим Бегун.

Сегодня в Тюменской области, согласно прогнозу погоды, днем температура воздуха составит +14-19 градусов, местами поднимется до +24. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Также в регионе прогнозируют кратковременные дожди и переменную облачность.

В Тюмени сегодня утром обещают +14 градусов, днем — +19. Вечером температура опустится до +18 градусов, ночью — вновь до +14. Порывы ветра — до 12 м/с.