В Тюмени в воскресенье прогнозируют сильный ветер и дожди. Фото: Вадим Бегун.

Сегодня в Тюменской области, согласно прогнозу погоды, днем температура воздуха составит +14-19 градусов, местами поднимется до +24. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Также в регионе прогнозируют кратковременные дожди и переменную облачность.

В Тюмени сегодня утром обещают +14 градусов, днем — +19. Вечером температура опустится до +18 градусов, ночью — вновь до +14. Порывы ветра — до 12 м/с.