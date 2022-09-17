Тюменскую Зареку очистят от старых домов для реновации. Фото: Архив "КП"

Тюменскую Зареку очистят от старых домов для реновации. Речь идет о территории в границах улиц Красноармейская – Заозерная – 2-я Луговая – Береговая.

Тут под ковш экскаватора попадут 327 жилых домов, 130 нежилых объектов капитального строительства и 14 сооружений транспортной инфраструктуры. Таким образом, власти намерены расчистить территорию площадью 37,8 гектаров.

Отметим, что реновация пройдет в пять этапов, а все работы, предварительно, будут завершены до 2037 года. Сам этап сноса всех вышеперечисленных объектов запланирован на период с четвертого квартала 2022 года по 1 квартал 2025 года. Параллельно будет реализован и этап строительства – с 2023 года.

Соответствующее постановление уже подписано губернатор региона Александром Моором. Документ опубликован на портале правовой информации.