Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 сентября 2022 года: заболели еще 1 163 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 сентября 2022 года увеличилось на 1 163. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 сентября 2022 года увеличилось на 1 163. Всего с начала пандемии ковид подхватили 225 734 человека.

По состоянию на 17 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 4 216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 49 962 человека, или на 0,1% меньше в сравнении с 16 сентября 2022 года. Выявлено 58 305 новых случаев. Умерло за сутки 107 человек.