В Тюмени выкинули старые семейные фотографии и душевные письма. Фото - Тюменское экологическое объединение в ВК.

В лесном массиве неподалеку от улицы Кулибина в Тюмени местные жители обнаружили необычную свалку – кто-то выкинул старые фотографии и письма. Об этом горожане сообщили в социальных сетях, прикрепив к посту соответствующие фотографии.

– При детальном осмотре места образования свалки были найдены преимущественно твёрдые коммунальные отходы: одежда, раритетные фотографии и игрушки, старые душевные письма и другие мелочи, которые когда-то грели душу и создавали уют. Среди мусора обнаружены даже медицинские записи и документы с персональными данными, – сообщили в пресс-службе ТЭО.

Экологи зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов. Результаты направили в полицию. Там должны теперь найти виновных.

Сотрудники ТЭО удивлены: зачем кому-то вывозить все это в лес: «Этот вид отходов можно выбросить в любой контейнер на общедоступной площадке – такие есть почти в каждом дворе».