В Тюменской области заявки на конкурс «Студент года» будут принимать до 21 сентября. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

В Тюменской области заявки на конкурс «Студент года» будут принимать до 21 сентября. Победители отправятся на Всероссийский конкурс.

Как известно, принять участие в конкурсе может любой студент без академической задолженности и с положительными оценками в зачетной книжке. А еще нужно иметь особые достижения в общественной, творческой, профессиональной или спортивной деятельности.

– Студент года – это очень хорошая возможность зарекомендовать себя, представить достижения своего студенческого объединения на уровне региона, а затем и на федеральном уровне. В Тюменской области много талантливых студентов в творчестве, науке, спорте и других сферах, – отметила руководитель Студенческого центра региона Екатерина Козеева, передает Moi-portal.ru.