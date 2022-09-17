Школы Тюмени охватили проектом «Молодежная финансовая инициатива». В него вовлекли учеников 9-11 классов и студентов средних специальных учебных заведений.

«Реализация «Молодежной финансовой инициативы» в 2022 году продолжится в традиционном формате, совмещающем серию оффлайн-мероприятий в лекционной и игровой форме. Основой механизма игрофикации процесса обучения станет известная настольная игра «Денежный поток».

Отличием сезона станет проведение финальных игр турнира в ходе «Финансового фестиваля для всей семьи», который состоится в Тюменском технопарке в декабре. Гостям проведут финансовый лекторий, тренинги и мастер-классы, передает «Тюменская линия».