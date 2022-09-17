Роботизированная машина напомнила тюменцам о правилах поведения на железной дороге. Фото: архив "КП"

Роботизированная машина напомнила тюменцам о правилах поведения на железной дороге в виде викторины. Акцию посвятили профилактике травматизма.

Вопросы задавала сотрудница РЖД Екатерина Комиссарова. Сначала на них отвечали дети, потом правильный ответ-правило сообщал робот, которого запрограммировали студенты Университета путей сообщения.

– Робот знает не только ответы на 50 вопросов по железнодорожной тематике, но и может регулировать свой рост под собеседника, распознавать пол, танцевать и «петь» песни. При помощи дисплея, служащего роботу лицом, он выражает несколько видов эмоций: от удивления до строгого прищура, – отметили студенты.

Подобные акции проводятся для привлечения детей и их информирования, чтобы процент несчастных случаев на железной дороге приблизился к минимальному показателю, передает «Тюменская область сегодня».