Тюменских детсадовцев учат заботиться о природе. Фото: Ольга Крыльцова

В областной столице детей учат заботиться о природе с малых лет. Взрослые на собственном примере показывают, как важно бросать мусор в урны, а не на тротуар, почему нужно собирать пластик, батарейки и сдавать их отдельно. В некоторых детсадах проводят и экологические акции.

- Вот уже несколько лет мы не выбрасывает пластиковые крышки. Стараемся собирать и отдавать на переработку. На базе детского сада проводим постоянную экологическую акцию "Добрая крышечка". В ней принимают участие большое количество детей и родителей, - рассказала воспитатель детсада Елена Нализько.

Елена уверена, что с что говорить с детьми об экологии следует начинать с раннего возраста. Ведь от того какое мышление мы поможем им сформировать в детстве, зависит каким будет наш мир. Начать экологическое воспитание можно с личного примера, или отталкиваться от интересов ребёнка, например, можно вместе смотреть мультфильмы, читать книги на эту тему. Дочь Елены Нализько принимает активное участие в сборе крышечек, как и остальные родственники и даже соседи.

- Дочь, когда вырастет, хочет организовать во дворе своего дома контейнеры для раздельного сбора мусора, - делится Елена.

По словам карьерного консультанта Катерины Семеновой, прививать любовь к природе и рассказывать, как можно заботиться о ней детям нужно с детства. Женщина со своим ребенком

сортируют отходы, прибираем за собой мусор, когда приезжают на пляж, а иногда убирают и за другими отдыхающими.