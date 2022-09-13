В День трезвости в Тюмени прошел автоквест. Фото - Иван Горбунов.

Ежегодно 11 сентября в России отмечается День трезвости. В Тюмени в этот раз праздник прошел необычно – в воскресенье любители поколесить по улицам города и поломать голову над задачками приняли участие в автоквесте, организованном порталом «Мегатюмень» при поддержке федерального застройщика «ТАЛАН» и ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени.

Фото - Иван Горбунов.

Командам предстояло разгадать все загадки в локациях, расположенных в разных частях нашего города, и прийти к финишу - ЖК «Intellect-квартал» в Тюменской слободе – первыми. А побороться было за что: тройка победителей получила денежные призы – 3 000 руб., 6 000 руб. и 15 000 руб. – и VIP-скидки на покупку квартиры от партнера мероприятия.

Фото - Иван Горбунов.

Быстрее всех справились с заданиями и примчали к финишу ребята из команды «Наид». Уступив всего несколько минут лидерам, команда «Спарта» пришла второй. Ну а заслуженное третье место заняла команда «Ханты».

Фото - Иван Горбунов.

Поздравляем победителей, а остальным участникам желаем удачи и призовых мест в новых автоквестах!

Генеральный партнер автоквеста – федеральный застройщик «ТАЛАН».