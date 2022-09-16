Сохраняя традиции: в ЖК «Домашний» стартовали продажи в новом доме «Таежный». Фото предоставлено "КП".

Ищете новый дом? Новый микрорайон Тюмени «Домашний» совмещает традиционные уют, комфорт и безопасность с современными технологиями, подходами и решениями. 15 сентября стартовали в продажи в доме «Таежный». Это уже третий дом квартала, где можно выбрать подходящую по цене и планировке квартиру. Стартовые цены - возможность выгодно купить нужный вариант.

Особенности дома

4 секции переменной этажности от 6 до 15 этажей. Невысокий уютный камерный дом, где в одной парадной на этаже не больше 10 квартир. В этом доме индивидуальные планировки европейского и классического формата от 19,52 до 75,51 кв.м. Есть квартиры с террасами и французскими балконам, с лоджиями с угловыми окнами, с мастер-спальнями с угловыми окнами.

Цифровые технологии — главные помощники в повседневной жизни. Система FACE ID знает всех жильцов в лицо и открывает двери без ключа. «Умный дом» в каждой квартире помогает хозяевам дистанционно контролировать электричество, воду и доступ в дом. «Умный паркинг» в каждом доме, где машины находятся под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

Тихий уютный двор — место, где можно отдохнуть, поиграть с детьми, заняться спортом, встретиться с друзьями. Дома естественным образом закрывают дворы от городского шума и ветров. Видеонаблюдение 24/7, своя служба безопасности и отсутствие машин позволят чувствовать себя в безопасности. Спортивные и игровые площадки, лаундж-зоны с ночными светильниками-великанами.

Парадные сквозные, с прозрачными входными группами для ощущения безопасности, с колясочными для сезонного транспорта: велосипеда или санок.

Попасть в дом и в колясочную можно по смарт-ключу. Дизайн внутренних пространств каждого дома развивает свою уникальную идею, которая прослеживается в благоустройстве двора.

Особенности жилого квартала

Город в городе. ЖК будет состоять из 24 домов. Строительство всего микрорайона будет завершено в 2026 году. На первых этажах откроются магазины и аптеки, салоны красоты и бытовых услуг, пекарни и кондитерские, кафе и рестораны. Чтобы решить базовые потребности, не нужно покидать микрорайон. Общая площадь всего ЖК 51 га.

Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и мамочкам с колясками и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК.

Бульвар традиций, где предусмотрены развивающие детские площадки, инклюзивные пространства для реабилитации, беговые дорожки, турниковый комплекс, площадки для командных игр, ярмарки, кинопоказы, арт-объекты и дома-кормушки для воробьев, пухляков, ополовников, варакушек и других сибирских птиц. На бульваре будет возможность узнать про уникальное тюменское зодчество, из какого моря появились термальные источники, как купцы влияли на ход истории и еще сотню историй.

Свои котельные — это до 20% экономии. Источник теплоснабжения в микрорайоне — отдельно стоящая автономная газовая котельная с погодозависимым графиком подачи тепла. Температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры на улице.

Базовая отделка. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это значит, что грязные работы выполнены: произведена разводка электричества и отопления; выполнена стяжка пола; стены выровнены «под маяк». В квартире установлены розетки, выключатели и радиаторы. На входе — надежная стальная дверь. Будущим новоселам остается только выбрать материалы и начать ремонт.

Ремонт и кухня. Чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика». На выбор три цветовых решения. Не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. Стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.

Уже в 2023 году откроет двери новая школа в районе. 1500 детей получат классическое образование. Дополнительно ребята смогут посещать кружки робототехники и лабораторию с оборудованием для 3D-печати. Активные игры будут проходить на площадках для мини-футбола, хоккея, баскетбола, волейбола и беговых дорожках. Предусмотрено место под детский сад.

Фото предоставлено "КП".

Локация

ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб».

Недалеко от микрорайона Плехановский бор Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.

Дом — место, где мы чувствуем себя безопасно, куда спешим после работы и приглашаем самых близких. ЖК «Домашний» — именно такое место. Выбрать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.