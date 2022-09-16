Надежность электроснабжения Среднебалыкского месторождения повысят в Югре. Фото - Россети Тюмень.

Югорские энергетики переведут на дистанционное управление подстанцию 220 кВ «Средний Балык». Выполненные мероприятия позволят обеспечить безопасность персонала, уменьшить время реагирования на нештатные ситуации и повысить надежность электроснабжения инфраструктуры Среднебалыкского месторождения. Инвестиции энергокомпании составят порядка 466 млн рублей.

Для обеспечения дистанционного контроля и координации работы энергообъекта «Россети Тюмень» установят на подстанции 31 новое устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Управление подстанцией будет осуществляться из центра управления сетями филиала «Россети Тюмень» в Нефтеюганске и диспетчерского центра системного оператора в Сургуте. Специалисты смогут удаленно воздействовать на коммутационные аппараты, предназначенные для оперативного включения и отключения электрооборудования.

Кроме того, на объекте будет установлен комплекс технологического видеонаблюдения, появится новое оборудование связи, будут усовершенствованы технические средства охраны и программное обеспечение.