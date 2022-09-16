В Тюмени неизвестный вырвал у женщины сумочку с 5 млн рублей

В Тюмени неизвестный вырвал у женщины сумку с 5 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчина вырвал у женщины сумку. Его добычей стали пять миллионов рублей. Успеет ли он потратить хоть часть денег? Сейчас в его поимке задействованы сотрудники правоохранительных органов.

По информации пресс-службе регионального управления МВД, криминальный инцидент случился на улице Газовиков. По уточненным данным, сначала злоумышленник ударил горожанку, потом вырвал сумку и тут же скрылся из виду.

– В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – отметили в ведомстве.

Откуда у женщины в сумочке 5 миллионов рублей и зачем она их носила с собой, не уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» писала, что на Ямале женщину признали виновной в краже с банковского счета. Криминальный инцидент произошел в Салехарде.

В декабре 2021 года местный житель распивал алкоголь вместе со своей знакомой – 40-летней жительницей Ямальского района. Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры попросил гостью сходить в магазин. Он дал ей банковскую карту, назав пин-код.