Тюменцам рассказали о свадебных традициях с помощью ореха. Фото - ru.wikipedia.org (Ростислав Луценко).

Тюменцам рассказали о свадебных традициях с помощью ореха. Сделала это экскурсовод Марина Сафина.

– Русскую девушку на выданье выбирали по дородности. Сев на орех, барышня должна была расколоть его. У татар был другой обычай. Девушку просили присесть на скамью или сундук и смотрели, где у нее живот. Если он лежит не на коленях, значит, девица плохо питается, семья ее бедная и замуж такую брать не стоит, – говорит Сафина.

По словам экскурсовода, на экскурсиях всегда находятся желающие присесть на орешек. Однако расколоть его удается очень редко.

Женихи оценивали барышень по наличию украшений. Тюменки надевали на себя все и сразу. В наш век молодой человек может пригласить понравившуюся девушку в ночной клуб, кино или в кафе – раньше такое было невозможно, передает «Тюменская область сегодня».