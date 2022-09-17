В Тобольске в 2023 году начнут реставрировать дом Неводчикова. Фото - yandex.ru.

В Тобольске в 2023 году начнут реставрировать дом Неводчикова, который находится на улице Хохрякова. Преображение памятника архитектуры конца XVIII века станет возможным благодаря программе «Тобольск настоящий», отмечает местная администрация.

Комитет культурного наследия Тюменской области согласовал проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ. Работы запланированы после получения всех необходимых разрешений.

– В настоящее время здание в плачевном состоянии, поэтому ремонт предстоит масштабный. Дом Неводчикова перестраивался несколько раз, но ему вернут первозданный облик, от цокольного этажа до главного внешнего украшения – изящных лепных розеток под карнизом, – сообщили «Тюменской линии» в ведомстве.