Тюменские горячие источники набирают популярность среди столичных туристов. Фото - Валерия Пащенко.

Нынешним летом на термальных источниках побывало почти в два раза больше отдыхающих, чем в прошлом сезоне. При этом подавляющее большинство любителей горячих терм – гости из центральной части страны, в то время как доля хозяев региона составила лишь 12%. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильную активность на популярных курортах Тюменской области.

Чаще всего насладиться геотермальными водами приезжали жители Москвы и Московской области, они занимают более 37% от общего туристического потока. Кроме того, в тюменских термах часто можно встретить жителей северной столицы – Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активный интерес к наследию древнего Западно-Сибирского моря проявили жители Башкортостана, Омской, Иркутской, Томской и Самарской областей.

Возглавил туристический рейтинг источник «Тайга», находящийся в уникальном одноименном экопарке. Локация стала не только самой популярной у жителей и гостей города, но и наиболее «цифровой». По данным МегаФона, за три летних месяца абоненты израсходовали здесь более 80 ТБ интернет-трафика. Вторым по популярности стал расположенный в 27 километрах от термальной столицы курорт «Сосновый бор». Удаленность источника полностью компенсируется чистым воздухом и тишиной этого места. Третью строчку в рейтинге поделили термы «Советский» и «Аван», бассейны которых дополнительно оборудованы гидромассажными установками.

Всего за лето на горячих источниках абоненты МегаФона проговорили почти 200 часов и потратили более 500 ТБ мобильного трафика. Этого объема достаточно, чтобы свыше 20 лет без остановки вести из терм видеострим в высочайшем качестве. Самыми продвинутыми интернет-серферами стали москвичи. Жители столицы активно делились фотографиями в соцсетях, общались в мессенджерах и просматривали видеоролики на популярных каналах. На это ушло в 1,5 раза больше мобильного трафика, чем в прошлом году.

– Интерес к внутреннему туризму в последние годы вырос в разы, и замечательно, что наш регион становится важной точкой притяжения для путешественников со всей России. Планируя работы по развитию сети, мы учитываем эту тенденцию. Так, при строительстве новых и модернизации существующих телеком-объектов в популярных локациях наши инженеры обеспечивают значительный запас потенциала оборудования. Это нужно для того, чтобы даже в периоды пиковых нагрузок на сеть, например сезонных, абоненты продолжали получать услуги неизменно высокого качества, – рассказал Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.