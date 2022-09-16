«РН-Пурнефтегаз» выпустил в Обь около 2 млн мальков пеляди.

«РН-Пурнефтегаз» (входит в добывающий комплекс НК «Роснефть») продолжил реализацию программы по восполнению водных биоресурсов сибирских рек. Экологи предприятия выпустили в акваторию Обь-Иртышского бассейна более 1 796 000 мальков пеляди – ценной промысловой рыбы рода сиговых.

Мальков вырастили в природном водоёме, где созданы благоприятные условия для воспроизводства рыбы. Вес мальков перед выпуском превысил 1,5 грамма, что полностью соответствует нормативам. Место зарыбления определено с учётом гидрологических условий и кормовой базы на основании заключения ихтиологов. Выпуск рыбы был произведён из водоёма Воровой Сор Ханты-Мансийского района с последующим попаданием в реку Обь. Специалисты тщательно выбирали день выпуска молоди – это один из важнейших моментов в процессе зарыбления наряду с температурой воздуха и воды. От этих факторов зависит, как быстро мальки приживутся в водоёме. По информации специалистов Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в течение месяца-двух вода из водоёма уйдёт естественным образом, вместе с ней мальки пеляди окажутся в акватории Обь-Иртышского бассейна и через пять лет дадут потомство.

Кроме того, при поддержке «РН-Пурнефтегаза» Пуровский район ЯНАО реализует инициативу по разведению ценных пород рыб. В июле сельскохозяйственная община «Харампуровская» выпустила мальков радужной форели в рыборазводную линию, помощь в приобретении которой оказали нефтяники. По словам аграриев сельхозобщины, аквасистема позволяет быстрее вырастить до десяти тонн рыбы. В настоящее время собран уникальный опыт, не имеющий аналогов в регионе. Данную практику по выращиванию рыбы биологи планируют тиражировать для продолжения деятельности по восполнению ценных пород рыб в реках и озёрах Ямала.

«Роснефть» традиционно уделяет особое внимание вопросам сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов. По итогам 2021 года в регионах присутствия компании было выпушено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценных пород.