«Дальше кого?». Тюменцы подозревают лису в убийстве кота у детского сада

Жители Тюмени просят разобраться с лисой, убившей кота. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Страшные дела творятся в Тюмени! На днях тут убили кота, причем прямо около детского сада. Местные жители подозревают в тяжком преступлении… лису. Рыжая бестия уже давно разгуливает рядом с дошкольным учреждением, говорят очевидцы.

«Через забор – детский сад! Если лиса начнет приходить не в темное время и покусает детей? Не дай бог! Отвечать будет заведующая садом? Лис этот уже кота загрыз, дальше кого?», – вопрошает тюменка, залив фотографии в социальные сети.

Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о рыжей охотнице. Первое датировано 17 августа. Тогда местные жители сообщали, что лису наблюдают тут уже почти две недели: «Выходит в темное время. Службы не реагируют, а рядом детский сад. Да и у нас дети гуляют, опасаемся, что начнет днем выходить. Дикая, укусить же может».

Не все горожане уверены, что кота убила именно лиса. Они проанализировали ситуацию, примерив на себя роль Эркюля Пуаро: «Лис со взрослым котом не справился бы: небольшая разница в весе, плюс у кота способность лазить. Не каждая большая собака один на один справится с котом, смогут справиться либо стаей, либо молодой кот, который не боится собак».

Тюменцы уверены, что лесная гостья нашла где-то неподалеку кормовую базу: «Раньше на границах города лис и енотов встречали, стаи собак не пускали их к человеку. Сейчас бродячих животных почти не встретишь. Как результат – их место заняли лисы и еноты, главные переносчики бешенства и ряда других заболеваний».