«Первым от голода умер братик». Блокадница из Тобольска, которой подарили 300 рублей, вспомнила ужасы жизни в военном Ленинграде

Блокадница из Тобольска, которой подарили 300 рублей, рассказала о жизни в военном Ленинграде. Фото из архива героини публикации.

Блокадница из Тобольска Лилия Генералова, которой на 85-летний юбилей ее бывший работодатель – областная больница № 3 – подарила 300 рублей, вспомнила ужасы жизни в военном Ленинграде. Пришлось буквально ползать в поисках еды: тогда ей было всего 4 года.

Пенсионерка помнит, как провожали отца на фронт, как бежали в бомбоубежище. Во время блокады запасы еды быстро закончились. Пока еще были силы, Лилия с маленьким ведром с мамой ходила за водой на канал. Еще в памяти – обстрел, ее ранило в ногу осколком.

Первым от голода умер братик, которому не исполнилось еще и годика, потом – сестренка, а затем и мать, которая отдавала детям все, что только удавалось раздобыть из еды. Девочка ползала совсем одна рядом с трупом любимой мамы в поисках съестного. Как долго это продолжалось, кто ее забрал – уже не помнит.

Лилию Генералову, истощенную, вместе с другими ленинградскими детьми эвакуировали в детский дом в Костроме. Отца она так и не увидела – тот погиб перед самой победой в Берлине.

– Нас, ветеранов-ленинградцев, в Тобольске осталось только трое. В этом Александр Моор пообещал свозить ветеранов в Ленинград бесплатно. Может быть, удастся поклониться своим, пока еще могу, – говорит Лилия Петровна, передают «Аргументы и факты в Западной Сибири».