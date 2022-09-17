Жители Тюмени могут заработать, сдав ненужные вещи. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюмени могут заработать, избавившись от ненужных вещей. Есть несколько вариантов освободить полки.

Так, их можно продать через интернет. Спрос будет, но нужно общаться с покупателями. Можно разместить объявление в соседском чате или тематической группе в соцсетях.

Можно отнести вещи в комиссионку, получив при этом некоторую прибыль. Там забирают почти все, но, естественно, в хорошем состоянии.

– Еще одно из условий – чтобы они соответствовали сезону. У нас все вещи в одном экземпляре. Деньги отдаем после продажи – 65 процентов. Если вещь не будет продана, за ее хранение берем 10 процентов от стоимости, – сообщает одна из владелиц комиссионного магазина на улице Червишевский Тракт, передает tmn.aif.ru.