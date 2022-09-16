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Общество16 сентября 2022 10:10

У Гилевской рощи в Тюмени перекроют улицу до 16 декабря 2022 года

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
У Гилевской рощи в Тюмени перекроют улицу до 16 декабря 2022 года.

У Гилевской рощи в Тюмени перекроют улицу до 16 декабря 2022 года.

Фото: Тюмень - наш дом

У Гилевской рощи в Тюмени перекроют улицу. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Движение транспорта будет запрещено по автомобильной дороге на улице Вербной (на участке от дома № 1 до дома № 13, к. 2/1) с 26 сентября по 16 декабря. Специалисты займутся здесь реконструкцией канализационных коллекторов.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения, – отметили в ведомстве, добавив, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Чекистов и 50 лет Октября.