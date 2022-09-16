«В дороге узнаешь Россию». Мэр Тобольска в отпуске проехал на мотоцикле тысячи километров

Мэр Тобольска в отпуске проехал тысячи километров на крутом мотоцикле. Фото - Максим Афанасьев в ВК.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев показал всем своим коллегам, как надо проводить отпуск. Он побывал в Москве! Казалось бы, что такого? А вот что – оттуда он возвращается в родной город не по воздуху, а по земле – на мотоцикле. Ему предстоит преодолеть на своем железном коне более двух тысяч километров.

– Полтора миллиона километров российских дорог – это не просто транспортные артерии. Это судьбы, характеры, эпохи. Они сводят и разводят людей, меняют историю, природу, жизнь. Путь – это всегда больше, чем просто дорога. Это жизнь. И именно в дороге узнаешь Россию, людей, историю и характер своей страны, – отметил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник.

Он рассказал подписчикам, что опыт, интересные истории и безграничный восторг от безграничных просторов – вот главные сувениры этого путешествия: «Скоро буду дома! Старт дали в Московском Кремле, с Красной площади. Уже позади Владимирский и Казанские кремли».