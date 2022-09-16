Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 сентября 2022 года: заболели еще 1 067 человек, 1 умер

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 сентября 2022 года увеличилось на 1 067, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 сентября 2022 года увеличилось на 1 067, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватил 224 571 человек.

По состоянию на 16 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 4 178 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 50 020 человек, или на 0,5% больше в сравнении с 15 сентября 2022 года. Выявлено 59 035 новых случаев. Умерли за сутки 110 человек.