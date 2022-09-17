Тюменец Алексей Утусиков завоевал «Кубок Александра Невского» в омской Таре. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменец Алексей Утусиков завоевал «Кубок Александра Невского». Чемпионат России по мотокроссу прошел городе Тара Омской области.

На кубок съехались спортсмены из Восточной и Западной Сибири, Урала. Тюменский регион представила команда спортивной школы «Старт XXI век». В личном зачете Алексей Утусиков второй год подряд завоевал заветный трофей.

– Городской департамент по спорту и молодежной политике поздравляет Алексея, а также его наставников Андрея Крутикова, Андрея Утусикова и Михаила Пинигина с отличным результатом и желает успехов на предстоящих соревнованиях! – отметили в департаменте по спорту и молодежной политике.