Директора детсада в Тобольске оштрафовали за нарушение трудовых прав работников. Фото: Ольга Крыльцова

Директора муниципального детского сада в Тобольске оштрафовали за нарушение прав работников. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры, представители которой провели проверку.

Оказалось, что сотрудникам неправильно рассчитали не только часть зарплаты, но и так называемую «стимулирку». Из-за этого педсостав коллектива недополучил более 61 тысячи рублей. А еще в детсаду нарушили порядок оформления совмещения должностей и предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

– Заведующей детского сада были внесены акты прокурорского реагирования. Сейчас нарушения устранены, главному бухгалтеру объявлен выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством сделано замечание, – рассказали в ведомстве, добавив, что директора образовательного учреждения оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Прокуратура с августа проверяет детские сады области на наличие подобных нарушений. В настоящее время проверка еще не окончена.