Тюменские футболисты сыграют еще 9 матчей до зимнего перерыва. Сейчас местный футбольный клуб занимает первую строку в таблице. ФК «Тюмень» готовится провести домашний матч с ФК «Носта» из Новотроицка. Поединок в рамках 4-й группы ФНЛ-2 состоится на стадионе «Геолог» 18 сентября. Игра начнется в 18.00. Интересно, что для болельщиков готовят развлекательную программу. На сегодняшний день футболисты провели 8 матчей. Из них выиграли пять, в пяти победу одержать не удалось – матчи закончились ничьей. В 2022 году «Тюмени» остается провести девять матчей. Кроме «Носты» пройдут по две игры с «Уралом-2», «Торпедо Миасс», по одной встрече – с «Динамо-Барнаулом», «Иртышом» и «Оренбургом-2». Последний поединок запланирован на 12 ноября, после чего последует перерыв на зиму – до 2 апреля, передает «Вслух.ру».