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Спорт17 сентября 2022 6:11

Тюменские футболисты сыграют еще 9 матчей до зимнего перерыва

Сейчас местный ФК занимает первую строку в таблице
Сергей Швецов