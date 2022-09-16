В выходные в Тюмени воздух прогреется до 21 градуса. Фото: Вадим Бегун

В выходные в Тюмени воздух прогреется до 21 градуса. Скорее всего, это последние теплые деньки в областной столице, так называемое бабье лето.

Так, в субботу, 17 сентября, ожидается переменная облачность. Температура наружного воздуха составит 18 градусов выше нулевой отметки, ночью – плюс 10. В этот день будет дуть ветер южного направления со скоростью 6 метров в секунду, его порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В воскресенье настроение горожан может испортить небольшой дождь, но при этом на улице станет еще теплее – 21 градус со знаком плюс. Ветер сменит свое направление на юго-западное.

Что касается следующей недели, то тенденция к повышению температуры воздуха продолжится, но недолго. Если в среду, по предварительным данным местных синоптиков, прогнозируется до 26 градусов тепла, то уже в пятницу, 23 сентября, столбики термометров покажут всего плюс 12.