Тюменские врачи побывали в Нижнем Новгороде на съезде детских кардиохирургов. Фото: Архив "КП"

Тюменские врачи побывали в Нижнем Новгороде на съезде детских кардиохирургов. Там собрались более 300 медиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Самары и других городов России.

Тюмень представили завотделением кардиохирургии № 2 (детское) Кирилл Горбатиков, завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Крашенинин, детский врач-сердечно-сосудистый хирург Илья Тотолин и завотделением анестезиологии и реанимации № 4 (детское) Егор Карпов.

– Детская кардиохирургия является одной из самых сложных и, соответственно, ответственных областей хирургии. Мы используем определенные методики для осуществления паллиативной помощи новорожденным и недоношенным малышам с весом менее 2,5 килограмма, – отметил Дмитрий Крашенинин.

Кирилл Горбатиков в 2021 году стал одним из учредителей Российской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов.

– Наша главная цель – объединение специалистов, оказывающих помощь детям с патологией сердечно-сосудистой системы, а также решение вопросов взаимодействия врачей, – пояснил Кирилл Горбатиков.