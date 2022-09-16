В Тюмени значительно расширят зону платной парковки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени значительно расширят зону платной парковки. До конца 2022 года на платный режим переведут еще 1 595 машино-места, установят 34 паркомата.

– Новые парковочные пространства появятся в периметре улиц Первомайской – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советской. Также под платные машино-места организуют участок в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической и отрезок Республики от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте, – рассказали в городской администрации.

По итогу реализации второго этапа создания единого парковочного пространства в областной столице будут 202 платные парковки. Они вместят 3 257 автомобилей.