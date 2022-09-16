Эксперт отметил плюсы строительства в Тюмени центра обеспечения Wildberries

Руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров из Брянской области отметил плюсы строительства в Тюмени центра обеспечения Wildberries. По его словам, такая площадка – большая возможность выйти на рынок для местных производителей.

– Один из положительных моментов в развитии подобного рода масштабных торговых онлайн-площадок – предоставление огромных возможностей для развития собственного бизнеса представителей бизнеса. Это определяет тенденцию продвижения не только отрасли торговли, но и производственного сектора, – поделился мнением эксперт на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Напомним, что в областной столице временный распределительный центр компании общей площадью 4 тыс. 800 кв. метров открылся еще летом 2021 года. Работу в нем получили почти 500 человек. В новый же проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано 5 тыс. новых рабочих мест. За интернет-торговлей, по мнению губернатора Александра Моора, будущее.