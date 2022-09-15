На Ямале завершился ремонт подстанции для повышения надежности транспортировки газа

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В Ямало-Ненецком автономном округе «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Лонг-Юган». Выполненные работы повысили надежность электроснабжения поселка Лонгъюган и Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Центр питания снабжает электроэнергией 1 300 жителей поселка Лонгъюган и линейно-производственное управление магистральных газопроводов компании «Газпромтрансгаз Югорск», откуда голубое топливо транспортируется потребителям южной части России.

В ходе работ специалисты заменили резиновые уплотнения, запорную арматуру, маслоуказатели, предохранительный клапан, газовое и струйное реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Кроме того, модернизацию прошла система охлаждения, в которой обновили 6 электродвигателей.

Также специалисты установили на трансформатор газоотборное устройство, которое позволит обслуживающему персоналу безопасно выполнять работы без подъема на высоту и снизит риск производственного травматизма на объекте.