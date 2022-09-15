Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 15 сентября 2022 года увеличилось на 1040 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 15 сентября 2022 года увеличилось на 1 040 человек, включая 216 детей. Таким образом, всего ковидом с начала пандемии заразились 223 498 человек, сообщили в инфоцентре региона.

За сутки от коронавируса излечились 1 174 человека (за весь период – 207 907 человек). На искусственной вентиляции легких находятся два пациента, под медицинским наблюдением остаются 10 750 человек. Развернуто 140 коек, свободный коечный фонд составляет 16,4%.

Всего за сутки проведено 7 664 лабораторных исследования. Вакцинировано против «короны» 1 330 612 человек, полный курс прошли 1 146 199 человек.